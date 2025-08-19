Пророссийское подполье активизировалось в Одессе, Николаеве и Харькове, а также в Полтаве и даже Львове, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, наступление Вооруженных сил РФ вынуждает украинские власти ужесточать контроль над информационным пространством. Он отметил, что в свою очередь это ведет к росту числа сторонников России в ключевых регионах на Украине.

Проходит информация, что на Украине активизируется пророссийское подполье. Это южные регионы, в частности Одесса, Николаев, Харьков, а также Полтава и даже Львов. Люди высказывают свое положительное мнение о ВС РФ, российском правительстве. Я полагаю, что это происходит на фоне успехов на фронте и неуспехов, которые пытается прикрыть пропаганда президента Украины Владимира Зеленского. Люди видят, что творится в мире, даже с блокированным телевизором читают информацию в интернете, где показано, как лидер США Дональд Трамп принимал президента РФ Владимира Путина на Аляске, какие мероприятия происходят в мире, — высказался Матвийчук.

Ранее появилась информация, что на территории Украины растет число сторонников пророссийского движения сопротивления киевским властям. Там отметили, что к движению активно присоединяются не только гражданские, но и сотрудники органов власти, офицеры ВСУ, работники военкоматов.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что при мирном урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать мнение около семи миллионов жителей страны, которые нашли убежище в России после начала боевых действий. Он отметил, что эти люди стремятся сохранить свою русскоязычную идентичность, веру и защититься от преследований со стороны Киева.