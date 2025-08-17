Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 15:55

Учительница русского языка на Аляске расплакалась в день визита Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Учительница русского языка на Аляске Галина Томиссер рассказала, что в день визита президента России Владимира Путина на саммит с его американским коллегой Дональдом Трампом дала девять интервью журналистам. По ее словам, в какой-то момент она даже расплакалась от любви к России, передает RT.

Мысль о том, что оба президента здесь, на Аляске, дышат одним воздухом, переполняла меня. <…> Я даже в какой-то момент расплакалась, сказав, что я люблю Россию, — призналась Томиссер.

Женщина поделилась, что в тот день она показывала репортерам коллекции матрешек и посуды, первую в американской истории книгу, написанную детьми-билингвами на русском языке, а также рассказала о семейном ансамбле «Незабудка». Томиссер живет на Аляске уже больше 30 лет и является членом совета директоров Центра русско-американской дружбы и сотрудничества.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, назвал логичным проведение саммита на Аляске. Он подчеркнул, что, несмотря на разделяющие страны океаны, Россия и США — близкие соседи. Их разделяет лишь Берингов пролив шириной около четырех километров между островами Ратманова и Крузенштерна.

США
Аляска
учителя
русский язык
слезы
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британская ведущая возмутилась льготам беженцев и покинула эфир
Политолог ответил, почему Зеленский может оказаться в тюрьме Гуантанамо
Эпичная поездка дальнобойщика на полыхающем грузовике попала на видео
Фон дер Ляйен раскрыла, когда будет готов новый пакет санкций против России
Путин и Лукашенко поговорили после исторических событий
Экономист оценил вероятность дефолта в России в 2025 году
Учительница русского языка на Аляске расплакалась в день визита Путина
Юрист объяснил, законны ли штрафы за нарушения ПДД по фото c телефона
Водители выстроились в небывалую очередь у Крымского моста
Умер известный актер дубляжа из «Лесной братвы» и «Ким Пять-с-плюсом»
Стало известно, кому будут блокировать деньги на сим-карте с 1 сентября
В центре Киева произошла стрельба
Зеленский провел переговоры с фон дер Ляйен в Брюсселе
«Анализируют обстановку»: в Белоруссии заявили о воздушной активности НАТО
В ГД ответили, зачем лидеры ЕС поедут с Зеленским на встречу с Трампом
Лавров и Рубио обменялись шутками о галстуке госсекретаря США на Аляске
Зеленского высмеяли за желание «подержать за руку» фон дер Ляйен на саммите
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
Вучич пообещал решительный ответ на беспорядки в Сербии
В Союзе пенсионеров предложили россиянам самим копить на старость
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.