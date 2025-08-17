Учительница русского языка на Аляске расплакалась в день визита Путина

Учительница русского языка на Аляске Галина Томиссер рассказала, что в день визита президента России Владимира Путина на саммит с его американским коллегой Дональдом Трампом дала девять интервью журналистам. По ее словам, в какой-то момент она даже расплакалась от любви к России, передает RT.

Мысль о том, что оба президента здесь, на Аляске, дышат одним воздухом, переполняла меня. <…> Я даже в какой-то момент расплакалась, сказав, что я люблю Россию, — призналась Томиссер.

Женщина поделилась, что в тот день она показывала репортерам коллекции матрешек и посуды, первую в американской истории книгу, написанную детьми-билингвами на русском языке, а также рассказала о семейном ансамбле «Незабудка». Томиссер живет на Аляске уже больше 30 лет и является членом совета директоров Центра русско-американской дружбы и сотрудничества.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, назвал логичным проведение саммита на Аляске. Он подчеркнул, что, несмотря на разделяющие страны океаны, Россия и США — близкие соседи. Их разделяет лишь Берингов пролив шириной около четырех километров между островами Ратманова и Крузенштерна.