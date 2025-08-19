Главы Минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине

Министры обороны стран Североатлантического альянса созвонятся по видеосвязи 20 августа для обсуждения украинского урегулирования, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич проинформирует о результатах саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Агентство отметило, что в видеозвонке примет участие председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэн Кейн. В Пентагоне пока не подтвердили участие в этой встрече.

Как ранее отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, онлайн-саммит ЕС показал, что членство Украины в сообществе не даст ей гарантий безопасности, поэтому связывать их бесполезно и опасно. По словам главы правительства, саммит также подтвердил, что стратегия изоляции Кремля провалилась.

До этого сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио возглавит группу советников и чиновников НАТО для разработки гарантий безопасности Украине. Его кандидатура была одобрена в ходе встречи американского президента Дональда Трампа и лидеров ЕС.