19 августа 2025 в 17:27

Главы Минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министры обороны стран Североатлантического альянса созвонятся по видеосвязи 20 августа для обсуждения украинского урегулирования, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич проинформирует о результатах саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Агентство отметило, что в видеозвонке примет участие председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэн Кейн. В Пентагоне пока не подтвердили участие в этой встрече.

Как ранее отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, онлайн-саммит ЕС показал, что членство Украины в сообществе не даст ей гарантий безопасности, поэтому связывать их бесполезно и опасно. По словам главы правительства, саммит также подтвердил, что стратегия изоляции Кремля провалилась.

До этого сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио возглавит группу советников и чиновников НАТО для разработки гарантий безопасности Украине. Его кандидатура была одобрена в ходе встречи американского президента Дональда Трампа и лидеров ЕС.

