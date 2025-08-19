Трамп ответил, будут ли американские войска присутствовать на Украине Трамп заявил, что при его президенстве на Украине не будет американских войск

Президент США Дональд Трамп заявил, что, пока он занимает свой пост, американские войска не будут находиться на территории Украины. В интервью телеканалу Fox News Трампу ему задали вопрос, есть ли гарантии того, что американские солдаты не будут направлены на Украину.

Я могу вас заверить в этом, а я президент, — ответил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Франция и Германия намерены разместить свои войска на Украине после завершения конфликта. По его словам, именно европейские страны выйдут на передний план в этом вопросе. Трамп подчеркнул, что это не станет проблемой для России.

До этого постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что гарантии безопасности для Киева не предполагают отправку американских войск на Украину. Он отметил, что Украина и европейские страны рассчитывают на определенное участие Вашингтона. По словам Уитакера, речь может идти о командовании и координации, а не о прямом военном присутствии США.