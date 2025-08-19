Назван город, который может посетить Трамп во время визита в Россию Политолог Светов: Трамп может захотеть посетить Петербург в ходе визита в Россию

В ходе государственного визита в Россию президент США Дональд Трамп в первую очередь приедет в Москву, заявил политолог и журналист Юрий Светов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что при этом нельзя исключать посещение американским лидером других городов. Так, по словам эксперта, Трамп может захотеть съездить в Санкт-Петербург.

Если приглашение с государственным визитом, то это предполагает столицу. То есть государственный визит совершается в столицу страны, а потом уже из столицы страны может быть поездка в другие города, регионы. Здесь уже будет учитываться пожелание приглашенного. Традиционно американские президенты посещали Санкт-Петербург. Трамп, кстати, бывал в Москве и Петербурге. Поэтому Москва — понятно, а дальше — что захотят американцы, — пояснил Светов.

Он обратил внимание, что опыт саммита на Аляске показал возможность организовать переговоры и за пять дней. Но, подчеркнул политолог, важно различать встречу и государственный визит. Как считает эксперт, подготовка государственного визита займет больше времени, особенно при учете скорой поездки президента России Владимира Путина в Пекин на военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Если будет дано согласие на государственный визит, я думаю, это займет определенное время. Хотя сейчас могут все сделать и за пять дней, но я думаю, что это не август. Кроме того, 3 сентября визит нашего президента в Китай на 80-летие победы. Трамп тоже приглашен туда. И многое зависит от того, даст ли он согласие на свою поездку в Пекин. Если даст, после этого может речь идти о государственном визите, — заключил Светов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Трамп получил официальное приглашение посетить Россию с визитом. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что данное предложение было озвучено во время встречи лидеров на Аляске.