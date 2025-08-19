Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:26

Назван город, который может посетить Трамп во время визита в Россию

Политолог Светов: Трамп может захотеть посетить Петербург в ходе визита в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе государственного визита в Россию президент США Дональд Трамп в первую очередь приедет в Москву, заявил политолог и журналист Юрий Светов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что при этом нельзя исключать посещение американским лидером других городов. Так, по словам эксперта, Трамп может захотеть съездить в Санкт-Петербург.

Если приглашение с государственным визитом, то это предполагает столицу. То есть государственный визит совершается в столицу страны, а потом уже из столицы страны может быть поездка в другие города, регионы. Здесь уже будет учитываться пожелание приглашенного. Традиционно американские президенты посещали Санкт-Петербург. Трамп, кстати, бывал в Москве и Петербурге. Поэтому Москва — понятно, а дальше — что захотят американцы, — пояснил Светов.

Он обратил внимание, что опыт саммита на Аляске показал возможность организовать переговоры и за пять дней. Но, подчеркнул политолог, важно различать встречу и государственный визит. Как считает эксперт, подготовка государственного визита займет больше времени, особенно при учете скорой поездки президента России Владимира Путина в Пекин на военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Если будет дано согласие на государственный визит, я думаю, это займет определенное время. Хотя сейчас могут все сделать и за пять дней, но я думаю, что это не август. Кроме того, 3 сентября визит нашего президента в Китай на 80-летие победы. Трамп тоже приглашен туда. И многое зависит от того, даст ли он согласие на свою поездку в Пекин. Если даст, после этого может речь идти о государственном визите, — заключил Светов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Трамп получил официальное приглашение посетить Россию с визитом. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что данное предложение было озвучено во время встречи лидеров на Аляске.

США
Россия
Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Машинист московской подземки рассказал, как держать себя в форме
Стало известно, как избавиться от ос простыми средствами
Полная биография Владимира Жириновского
Политолог обозначил важный нюанс возможного визита Трампа в Россию
Родителям назвали главный способ сэкономить на подготовке детей к школе
Экономист объяснил бездействие Венгрии после остановки поставок нефти из РФ
Трамп высказался о расширении НАТО
Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР
«Будем наблюдать»: Трамп высказался о взаимоотношениях Путина и Зеленского
Либо сделка, либо Украине конец: что Трамп пообещал Зеленскому
Трамп раскрыл новый план по предоставлению помощи Украине и Европе
Двое гражданских пострадали в результате атаки ВСУ на российский регион
Создан новый способ для обнаружения рака
Мединский рассказал о новом обмене телами погибших с Украиной
Трамп объяснил, почему не позвонил Путину в присутствии лидеров Европы
Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом
Трамп указал Западу на особый статус России
Обнищала в США или соскучилась по Петросяну? Все о возвращении Степаненко
В Госдуме оценили предложение «закрыть двери» для мигрантов в ряде отраслей
Трамп ответил, будут ли американские войска присутствовать на Украине
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.