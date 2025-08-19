Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 16:33

Онищенко рассказал, в какой день лучше не проводить контрольные в школах

Онищенко: контрольные в школах не стоит проводить по четвергам из-за биоритмов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Контрольные работы в школах не стоит проводить по четвергам, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот день недели является самым тяжелым из-за биоритмов. Онищенко добавил, что врачи рекомендуют проводить все тесты в среду, когда уровень энергии находится на пике.

В четверг не надо никаких контрольных, никаких экзаменов устраивать. Почему? Потому что резкое падение биоритма, — сказал Онищенко.

Ранее академик РАН заявил, что отменить домашние задания в школах не получится, так как для этого нужно изменить систему образования в стране. Онищенко отметил, что нужно работать над тем, чтобы облегчить нагрузку на детей.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказал мнение, что через несколько лет традиционное домашнее задание для школьников станет анахронизмом. По его прогнозу, образовательный процесс постепенно перейдет в онлайн-формат, а домашняя работа будет заменена цифровыми заданиями, адаптированными под каждого ученика.

