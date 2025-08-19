Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии итоги встречи с Трампом

Президент РФ Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом итоги своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества двух стран в области торговли и инвестиций. Также они высоко оценили совместную работу в рамках ОПЕК+.

Рассмотрены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях, — говорится в сообщении.

Ранее Путин подчеркнул важную роль Бразилии и ее участие в группе мира по конфликту на Украине. 18 августа российский лидер провел телефонный разговор с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, в ходе которого Путин поделился информацией о встрече с Дональдом Трампом на Аляске.

Встреча президентов России и США состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа. Переговоры длились около трех часов. Путин и Трамп по дороге к основному месту переговоров пообщались тет-а-тет в лимузине американского лидера. Позже состоялись переговоры в формате «три на три».