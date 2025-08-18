Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 16:52

Путин подчеркнул роль Бразилии в группе мира по Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул важную роль Бразилии и ее участие в группе мира по конфликту на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По данным агентства, 18 августа состоялся телефонный разговор двух президентов, в ходе которого Путин поделился информацией о встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

Путин отметил участие Бразилии в Группе друзей мира, совместной инициативе с Китаем. Президент Лула да Силва поблагодарил его за звонок и подтвердил поддержку Бразилией всех усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Он также пожелал дальнейших успехов в переговорах, — говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча президентов России и США состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа. Переговоры длились около трех часов. Путин и Трамп по дороге к основному месту переговоров пообщались тет-а-тет в лимузине американского лидера. Позже состоялись переговоры в формате «три на три». С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Ранее премьер Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудил с российским лидером его переговоры с Трампом. Он назвал президента РФ своим другом и отметил, что Индия призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Владимир Путин
Бразилия
Россия
Украина
Луис Инасиу Лула да Силва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США ответили, станут ли американские войска гарантией безопасности Украины
Эксперт рассказал, будет ли автопарк России молодеть
Очищение огнем. Почему жизнь Киркорова превратилась в ад после смерти отца
Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Актриса Климова поделилась редким фото младшего сына
Автоэксперт рассказал, почему дорожает ремонт коробок передач
«Герои»: вдова Баталова призналась, что ежедневно молится за участников СВО
Сенатор раскрыл цели европейской «банды» и Зеленского на встрече с Трампом
Психотерапевт рассказал, почему женщины возвращаются к бывшим
Суд арестовал лидера азербайджанской диаспоры в Воронеже
Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Трампом важному союзнику
«За каждый куст»: депутат объяснил мотивацию ВСУ держаться за Херсон
Россиян предостерегли от расчесывания комариных укусов
«Схемы рисуют кривые»: автоэксперт объяснил, почему подорожали запчасти
Солим и маринуем грузди на зиму холодным и горячим способом: лучшие рецепты
«Могут позорить»: сенатор раскрыл, что ждет Зеленского в Вашингтоне
Эксперт рассказал, почему растет средний чек за ремонт автомобилей
Диетолог рассказала о пользе кабачков
Жену Пашиняна обвинили в краже $3,4 млн у благотворительного фонда
Российский чиновник подал в отставку после трагической гибели ребенка
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.