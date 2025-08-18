Путин подчеркнул роль Бразилии в группе мира по Украине

Президент России Владимир Путин подчеркнул важную роль Бразилии и ее участие в группе мира по конфликту на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По данным агентства, 18 августа состоялся телефонный разговор двух президентов, в ходе которого Путин поделился информацией о встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

Путин отметил участие Бразилии в Группе друзей мира, совместной инициативе с Китаем. Президент Лула да Силва поблагодарил его за звонок и подтвердил поддержку Бразилией всех усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Он также пожелал дальнейших успехов в переговорах, — говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча президентов России и США состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа. Переговоры длились около трех часов. Путин и Трамп по дороге к основному месту переговоров пообщались тет-а-тет в лимузине американского лидера. Позже состоялись переговоры в формате «три на три». С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Ранее премьер Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудил с российским лидером его переговоры с Трампом. Он назвал президента РФ своим другом и отметил, что Индия призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине.