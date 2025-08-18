Путин обсудил с союзником переговоры на Аляске

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Премьер Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудил с российским лидером Владимиром Путиным его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В соцсети X он назвал президента РФ своим другом и отметил, что Индия призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Благодарю моего друга президента Путина за его телефонный звонок и за то, что он поделился своими впечатлениями о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске. Индия последовательно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении. Я с нетерпением жду продолжения нашего обмена мнениями в ближайшие дни, — написал Моди.

Встреча президентов России и США состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа. Переговоры длились около трех часов. Путин и Трамп по дороге к основному месту переговоров пообщались тет-а-тет в лимузине американского лидера. Позже состоялись переговоры в формате «три на три». С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Путин назвал состоявшиеся переговоры очень хорошими. Он также обратил внимание, что выбор Аляски в качестве места для саммита был логичным, поскольку, несмотря на разделяющие страны океаны, Россия и США — близкие соседи.

