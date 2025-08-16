Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале посоветовала лидерам европейских стран не забыть взять с собой «салфетки и ложечки для сахара» на встречу «коалиции желающих». Мероприятие запланировано на воскресенье, 17 августа.

Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы, — написала дипломат.

В мае французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попали в скандал. Их заподозрили в употреблении кокаина. На распространившейся в Сети записи было видно, как перед Макроном лежал белый предмет, похожий на сверток, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку. Увидев камеры, лидеры поспешили убрать эти предметы.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предположил, что вряд ли европейские лидеры убирали со стола от глаз журналистов сахар. Если речь идет о наркотических веществах, то становится понятно, почему европейские деятели проводят странную политику, отметил Дмитриев.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что на Западе с помощью искусственного интеллекта могли подделать оригинал фотографии, где были изображены политики. При этом, по его словам, поведение политических деятелей «далеко от здравого смысла».