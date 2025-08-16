Стало известно состояние пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью

В медицинских учреждениях продолжают лечение 29 пострадавших в результате взрыва на заводе в Рязанской области, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова. По его словам, четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

16 пострадавших в происшествии в Рязанской области проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава России и больницах Москвы, 13 продолжают лечение в стационарах Рязани. Состояние четырех пациентов крайне тяжелое, врачи борются за их жизни, еще семь — в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести, — сказал Кузнецов.

18 августа в Рязанской области объявлен траур в связи с масштабной трагедией на предприятии «Эластик» в Шиловском районе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Павел Малков. В этот день на территории области будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия.

В социальных сетях распространились кадры, демонстрирующие катастрофические последствия инцидента. На опубликованных фотографиях видно, что производственный цех, где хранились пороховые вещества, полностью уничтожен мощным взрывом. Следственные органы продолжают устанавливать точные причины произошедшего.