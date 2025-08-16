Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Госдуме басней Крылова ответили Макрону на слова о честности России

Депутат Колесник призвал Макрона не лезть в разговор Трампа и Путина

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не стоит вмешиваться во взаимоотношения между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Так он прокомментировал слова Макрона о том, что Россия якобы не сдерживает обещания и ведет себя нечестно.

Не дело Макрона вмешиваться в разговор серьезных мужчин. Пусть с семьей разберется своей, — сказал парламентарий.

Колесник напомнил, что Париж и Варшава сами нарушали политические договоренности. Так, по его словам, в 2014 году они пообещали тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу проведение выборов в стране, но вместо этого произошел Майдан.

Кроме того, депутат уточнил, что из-за Европы были нарушены Минские соглашения. И добавил: лидеры ЕС сами признавали, что готовили Киев к боевым действиям. Колесник также процитировал баснописца Ивана Крылова: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться».

Ранее Макрон заявил, что западные страны должны продолжать оказывать давление на российскую сторону в контексте завершения конфликта на Украине. Политик после российско-американских переговоров на Аляске подтвердил неизменную поддержку Киеву.

