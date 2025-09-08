Адвокат раскрыла, в каком случае часы признают совместным имуществом

Личные вещи, в том числе наручные часы, могут быть признаны совместно нажитым имуществом при разводе, если относятся к предметам роскоши, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шакина. Она уточнила, что на решение судьи будет влиять сразу несколько факторов: от цены до материального положения семьи.

Согласно ч. 2 ст. 36 СК РФ вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Законом не определено понятие «предмет роскоши». Еще некогда считавшаяся роскошью, например, меховая шуба со временем может перейти в категорию обычных потребительских товаров. Есть субъективные факторы: материальное положение лица. Например, для одних роскошь — это смарт-часы стоимостью 100 тысяч рублей, а для других — брендовые часы из золота с бриллиантами стоимостью 5 млн рублей, — сказала Шакина.

Она объяснила, что на практике решение о признании предмета относящимся к роскоши принимает суд. Кроме того, отметила адвокат, необходимо учитывать трудности в определении момента приобретения вещи, а также в целом факта его наличия у другой стороны.

Ранее юрист Дмитрий Кваша заявил, что сохранить ипотечную квартиру в случае развода поможет брачный договор. По его словам, заключить документ можно у нотариуса. Эксперт подчеркнул, что эта процедура помогает избежать имущественных споров.