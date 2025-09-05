Развод после тюрьмы: что на самом деле с отношениями Ефремова и Кругликовой

Недавно в СМИ появилась информация, что актер Михаил Ефремов разводится с женой Софией Кругликовой. В пабликах в этом обвиняют предполагаемую любовницу артиста Дарью Белоусову, с которой он встречался еще во время своего заключения. Инсайдеры сообщают, что Ефремов не живет с женой более 8 лет, проблемы в браке начались задолго до тюрьмы. Действительно ли актер решил развестись, как будет делить имущество с супругой, женится ли на любовнице, — в материале NEWS.ru.

Что стало причиной развода Ефремова

Источник из близкого окружения Ефремова на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что проблемы актера с женой Софией «начались не вчера» и даже не после возвращения из мест лишения свободы. Это случилось 8 лет назад, когда Михаил закрутил роман с актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой.

«Еще до его попадания в тюрьму они достаточно долго не жили вместе. Точнее, он то возвращался, то уходил к любовнице, жена была в курсе их отношений. Но закрывала глаза на Мишины романы и пьянки», — рассказал собеседник.

Кругликова и сама не скрывала, что проблемы в семье возникали регулярно из-за пьянства Ефремова. В интервью «КП» она делилась, что отселяла Михаила в отдельную комнату подальше от детей в периоды его запоев.

«Я могу мужа отнести, сопроводить, запереть, изолировать от остальных домашних, он может приводить себя в порядок… Но кому легко? У кого-то муж пьющий, у кого-то изменяет, у кого-то детей отнимает… Много разных проблем у людей в мире… Да, поссоримся, да, прогоняю. А потом — сядешь, подумаешь: а ведь люблю», — признавалась она.

София рассказывала, что в первые годы совместной жизни пыталась влиять на мужа, уговаривая его отказаться от пагубной привычки. И даже пыталась воздействовать физически, рукоприкладством. Но затем осознала бесполезность своих попыток и смирилась с ситуацией.

«На одной из своих исповедей в церкви я рассмешила батюшку, рассказав, что бью своего мужа. Батюшка веселился. Благо это был Иоанн Охлобыстин… Он прекрасно знает Мишу и понимает меня прекрасно», — делилась жена актера.

Она добавляла, что Михаил Олегович всегда просил прощения за свои проступки. «Однако через три дня забывает, и делает то же самое. И снова просит прощения… Жалко человека… В России всегда любовь связана с жалостью. Хочется ему помочь», — признавалась София.

Кто мог быть инициатором развода

Психолог Юлия Ермолова рассказала NEWS.ru, что такого рода отношения, как правило, разрывает тот из супругов, кому совсем надоел партнер, обычно это делает женщина.

«Мужчины больше склонны сохранять стабильность и меньше подвержены эмоциям… А вот у женщины наступает момент, когда говорит себе — стоп, хватит. И дети не спасают брак, дети — не цемент. Спасает брак чаще нежелание делить совместно нажитое имущество», — отметила эксперт.

Пока Ефремов находился в тюрьме, его жена привыкла жить без него и поняла, что это комфортнее, считает психолог. И «не стала, как раньше» принимать и прощать. Артисту не получилось вернуться прежние условия, на которых строились семейные отношения, когда позволялось все, предположила Ермилова.

Ранее Кругликова говорила СМИ, что ее супруг не останется в одиночестве и не пропадет. «Миша один не останется, подберут. Он не пропадает!.. И сам тоже прекрасно знает, что где-нибудь его да полюбят», — заявляла София.

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru отметил, что на съемочной площадке фильма, в котором снимается Ефремов по возвращении из мест заключения, рядом с ним почти все время находится Дарья Белоусова. Эксперт полагает, что актер после тюрьмы «начинает жить с чистого листа».

Источник из окружения артиста уточнил, что имущество Михаил Олегович, скорее всего, оставит Кругликовой и троим общим детям. «Он и раньше все оставлял, когда уходил от прежних жен, а София у него пятая», — напомнил собеседник.

Он подчеркнул, главное, чтобы Ефремову здоровья хватило, все-таки ему за 60. А Дарье чуть за 40. И она далеко не такая, как София, которая годами терпела и прощала, отметил источник. О свадьбе Ефремова с Дарьей, по его мнению, «пока говорить рано».

Бывший адвокат Ефремова Андрей Алешкин в беседе с NEWS.ru заявил, что рад за него. «Если он все-таки поставит точку в своем прежнем браке, то я поздравляю, без иронии», — подчеркнул юрист.

Он добавил, что в жизни актера произошла сложная ситуация. «Авария, смерть человека, тюрьма, возвращение, такого и врагу не пожелаешь. Но выстоял, не сломался… Желаю ему интересных ролей в кино, театре и здоровья», — резюмировал защитник.

