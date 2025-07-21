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21 июля 2025 в 14:04

Ефремов разводится с пятой женой? Фото всех любимых женщин артиста

Опубликованы фото всех женщин Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой, 2011 год Актер Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой, 2011 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал SHOT, освободившийся по УДО актер Михаил Ефремов разошелся с женой Софьей Кругликовой спустя 23 года совместной жизни. По информации канала, последней каплей для супруги стали слухи о том, что к артисту в колонию на свидания приходила его молодая коллега. Это уже пятый брак актера.

Первой женой Ефремова стала актриса Елена Гольянова. Этот брак был заключен по расчету, поскольку на кону стоял квартирный вопрос. В итоге пара развелась спустя три месяца, оставшись в хороших отношениях.

Следующий раз артист отправился под венец уже с филологом Асей Воробьевой. Когда девушку представили Ефремову, она была еще замужем за его другом — актером Антоном Табаковым. Спустя некоторые время Воробьева и Ефремов влюбились друг в друга, Ася развелась с мужем и ушла в новые отношения. Этот брак продлился недолго, но в этом союзе родился первенец Ефремова — актер Никита Ефремов.

После этого Михаил Ефремов увлекся своей коллегой Евгенией Добровольской. В 1991 году у пары родился сын — Николай Ефремов, еще один продолжатель актерской династии. Спустя шесть лет они оформили развод. Почти сразу актер женился на актрисе Ксении Качалиной. В 2000 году от этого брака родилась дочь Анна-Мария.

Пятой супругой Ефремова стала звукорежиссер Софья Кругликова. Они поженились в 2002 году. В браке родилось трое детей: дочери Вера (2004), Надежда (2007) и сын Борис (2010). Прожив десятилетие вместе, супруги обвенчались. Друзья семьи отмечали, что Кругликова прощала мужу множество скандалов, пьянки и дождалась из колонии.

Последней каплей для Кругликовой стали слухи, что актер закрутил роман с 41-летней коллегой Дарьей Белоусовой. По информации источника, артисты трое суток провели в специальном блоке исправительной колонии — речь идет о комнате для свиданий с душем, кухней, телевизором и кроватью.

Женщины Михаила Ефремова — в фотогалерее NEWS.ru.

Елена Гольянова — российская актриса театра и кино. Первая жена Михаила Ефремова, 1989 год
Елена Гольянова — российская актриса театра и кино. Первая жена Михаила Ефремова, 1989 год
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
Елена Гольянова, 2024 год
Елена Гольянова, 2024 год
Фото: Persona Stars/053/Legion-media.ru
Михаил Ефремов и Евгения Добровольская с детьми
Михаил Ефремов и Евгения Добровольская с детьми
Фото: Persona Stars/048/Legion-media.ru
Евгения Добровольская, 2006 год
Евгения Добровольская, 2006 год
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Ксения Качалина, 2001 год
Ксения Качалина, 2001 год
Фото: Денисов Роман/ИТАР-ТАСС
Ксения Качалина, 2022 год
Ксения Качалина, 2022 год
Фото: Persona Stars/053/Legion-media.ru
Актер Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой, 2013 год
Актер Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой, 2013 год
Фото: Анна Салынская/Legion-media.ru
Софья Кругликова с детьми, 2011 год
Софья Кругликова с детьми, 2011 год
Фото: Legion-media.ru
Дарья Белоусова
Дарья Белоусова
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Дарья Белоусова
Дарья Белоусова
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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