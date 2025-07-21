Ефремов разводится с пятой женой? Фото всех любимых женщин артиста

Как сообщает Telegram-канал SHOT, освободившийся по УДО актер Михаил Ефремов разошелся с женой Софьей Кругликовой спустя 23 года совместной жизни. По информации канала, последней каплей для супруги стали слухи о том, что к артисту в колонию на свидания приходила его молодая коллега. Это уже пятый брак актера.

Первой женой Ефремова стала актриса Елена Гольянова. Этот брак был заключен по расчету, поскольку на кону стоял квартирный вопрос. В итоге пара развелась спустя три месяца, оставшись в хороших отношениях.

Следующий раз артист отправился под венец уже с филологом Асей Воробьевой. Когда девушку представили Ефремову, она была еще замужем за его другом — актером Антоном Табаковым. Спустя некоторые время Воробьева и Ефремов влюбились друг в друга, Ася развелась с мужем и ушла в новые отношения. Этот брак продлился недолго, но в этом союзе родился первенец Ефремова — актер Никита Ефремов.

После этого Михаил Ефремов увлекся своей коллегой Евгенией Добровольской. В 1991 году у пары родился сын — Николай Ефремов, еще один продолжатель актерской династии. Спустя шесть лет они оформили развод. Почти сразу актер женился на актрисе Ксении Качалиной. В 2000 году от этого брака родилась дочь Анна-Мария.

Пятой супругой Ефремова стала звукорежиссер Софья Кругликова. Они поженились в 2002 году. В браке родилось трое детей: дочери Вера (2004), Надежда (2007) и сын Борис (2010). Прожив десятилетие вместе, супруги обвенчались. Друзья семьи отмечали, что Кругликова прощала мужу множество скандалов, пьянки и дождалась из колонии.

Последней каплей для Кругликовой стали слухи, что актер закрутил роман с 41-летней коллегой Дарьей Белоусовой. По информации источника, артисты трое суток провели в специальном блоке исправительной колонии — речь идет о комнате для свиданий с душем, кухней, телевизором и кроватью.

Женщины Михаила Ефремова — в фотогалерее NEWS.ru.