Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 08:09

В Соцфонде рассказали, когда больничный лист не оплачивается

Соцфонд России: больничный лист не оплачивают при работе по совместительству

Больничный лист не оплачивается при работе по совместительству, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы Соцфонда России. Там пояснили, что нет оснований для выплат, когда застрахованное лицо продолжает трудовую деятельность в другой организации и получает за нее доход.

В Соцфонде подчеркивают, что освобождение от работы в случае болезни должно распространяться на все места трудовой деятельности. В противном случае получение выплат считается дополнительным доходом и злоупотреблением правом на отдых.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что СМИ распространили неверную информацию о вступлении в силу изменений в порядок выдачи листков нетрудоспособности с 1 сентября. Возможные корректировки находятся только на стадии обсуждения, подчеркнул он.

До этого эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская заявила, что граждане России могут оформить больничный даже без собственных недугов. Она пояснила, что это допустимо, если человек ухаживает за больным членом семьи, и отметила, что у россиян есть на это полное законное право.

Россия
больничные
выплаты
работники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самые вкусные соленые грибы: готовим грузди на зиму по-сибирски
Число фигурантов по делу генерала Кириллова увеличилось
Манник «Три стакана» — замена шарлотке: проще любого пирога!
«Мы будем рады»: Зеленский высказался о встрече с Путиным
«Отрезвляющий душ»: число желающих отправить войска на Украину поубавилось
«200–300 миллионов»: боксер Дрозд назвал условие для возвращения на ринг
SHOT: Лада Дэнс задолжала более 500 тыс. рублей за «коммуналку»
Россиянам рассказали, как защитить свои данные в Telegram
Тысячи компаний получили предостережения из-за роста цен на базовые товары
В Петербурге 15-летнюю девушку заманили в отель и убили
Венесуэла мобилизует более 20 тысяч солдат из-за военной активности США
На Кубани запретили съемку БПЛА и работы ПВО
Появились кадры задержания сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга террориста
«Увидел в Сумах»: пленный гранатометчик ВСУ признался в неумении стрелять
Останки гигантского существа выбросило на популярный пляж
В Соцфонде рассказали, когда больничный лист не оплачивается
«Пенсионные» отряды ВСУ, расстрелы бойцов: новости СВО на утро 8 сентября
Российский боксер отказался считать Усика лучшим тяжеловесом в истории
Правоохранители проведут следственные действия с Ивановым по делу о взятках
Российские солдаты лишили ВСУ связи на одном из направлений
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.