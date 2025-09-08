В Соцфонде рассказали, когда больничный лист не оплачивается Соцфонд России: больничный лист не оплачивают при работе по совместительству

Больничный лист не оплачивается при работе по совместительству, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы Соцфонда России. Там пояснили, что нет оснований для выплат, когда застрахованное лицо продолжает трудовую деятельность в другой организации и получает за нее доход.

В Соцфонде подчеркивают, что освобождение от работы в случае болезни должно распространяться на все места трудовой деятельности. В противном случае получение выплат считается дополнительным доходом и злоупотреблением правом на отдых.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что СМИ распространили неверную информацию о вступлении в силу изменений в порядок выдачи листков нетрудоспособности с 1 сентября. Возможные корректировки находятся только на стадии обсуждения, подчеркнул он.

До этого эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская заявила, что граждане России могут оформить больничный даже без собственных недугов. Она пояснила, что это допустимо, если человек ухаживает за больным членом семьи, и отметила, что у россиян есть на это полное законное право.