Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 06:00

Нутрициолог раскрыла свойства зеленого чая как допинга для мозга

Нутрициолог Чаевская: свежезаваренный зеленый чай улучшает мозговую активность

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свежезаваренный зеленый чай улучшает мозговую активность благодаря витаминам, минералам, антиоксидантам и катехинам в составе, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, для положительного эффекта необходимо выпивать от двух до четырех чашек в день.

Зеленый чай — натуральный «допинг» для мозга. Главный секрет в его составе: витамины, минералы, антиоксиданты, катехины. Отдельно стоит упомянуть о катехине EGCG, так как он отвечает за «клеточную уборку», которая помогает мозгу избавляться от накопившихся токсинов. Для наступления положительного эффекта в работе мозга оптимально выпивать две-четыре чашки качественного свежезаваренного чая в день, — сказала Чаевская.

Она уточнила, что чай следует заваривать две-три минуты при температуре воды 70–80 градусов. По словам нутрициолога, это позволит сохранить максимальное количество полезных веществ в напитке.

Для того чтобы зеленый чай приносил только пользу, важно помнить о некоторых минусах и ограничениях. Содержание кофеина: чувствительные люди могут испытывать учащенное сердцебиение или проблемы со сном при чрезмерном употреблении. Проблемы с желудочно-кишечным трактом: при наличии хронических заболеваний важно советоваться с лечащим врачом. Влияние на усвоение железа: людям с анемией рекомендуется не пить чай сразу после еды, а делать перерыв минимум на час, — добавила Чаевская.

Ранее кардиолог Анастасия Щербак заявила, что пить кофе сразу после пробуждения — не лучшая идея. По ее словам, утром в организме повышается уровень кортизола — гормона бодрости, а кофе снижает его тонизирующий эффект. Кроме того, уточнила врач, возрастает вероятность раздражения слизистой желудка.

советы
здоровье
нутрициологи
питание
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Оголтелый милитаризм»: Евросоюз мешает восстановлению мира на Украине
В Госдуме предложили перейти на ежеквартальную индексацию пенсий
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 сентября: инфографика
Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 сентября
«Уничтожают все»: ВСУ применяют тактику выжженной земли при отступлении
Раскрыто решение по делу о помиловании Митволя
В Минобороны раскрыли число уничтоженных над регионами за ночь БПЛА
В ВОЗ бьют тревогу из-за нового вируса с высочайшей смертностью
Известный российский боксер назвал единственный способ «побить» Усика
Житель Хабаровска сядет за 15 лет за запретные действия на кладбище
Наследники появились у композитора Щедрина после его смерти
«Ураган» разнес позиции и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 сентября
«Важное место»: под универмагом в британском городе нашли 317 мертвецов
Что можно добавить в кашу на завтрак: лучшие добавки, вкусные и полезные
Нутрициолог раскрыла свойства зеленого чая как допинга для мозга
Российские силы подготовили «почву» для штурма Новоселовки
Долги, хейт из-за лишнего веса, мнение об СВО: где сейчас Витас
Выяснены новые детали в деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево
Известного российского рэпера объявили в розыск на Украине
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Общество

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.