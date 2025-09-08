Нутрициолог раскрыла свойства зеленого чая как допинга для мозга

Свежезаваренный зеленый чай улучшает мозговую активность благодаря витаминам, минералам, антиоксидантам и катехинам в составе, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, для положительного эффекта необходимо выпивать от двух до четырех чашек в день.

Зеленый чай — натуральный «допинг» для мозга. Главный секрет в его составе: витамины, минералы, антиоксиданты, катехины. Отдельно стоит упомянуть о катехине EGCG, так как он отвечает за «клеточную уборку», которая помогает мозгу избавляться от накопившихся токсинов. Для наступления положительного эффекта в работе мозга оптимально выпивать две-четыре чашки качественного свежезаваренного чая в день, — сказала Чаевская.

Она уточнила, что чай следует заваривать две-три минуты при температуре воды 70–80 градусов. По словам нутрициолога, это позволит сохранить максимальное количество полезных веществ в напитке.

Для того чтобы зеленый чай приносил только пользу, важно помнить о некоторых минусах и ограничениях. Содержание кофеина: чувствительные люди могут испытывать учащенное сердцебиение или проблемы со сном при чрезмерном употреблении. Проблемы с желудочно-кишечным трактом: при наличии хронических заболеваний важно советоваться с лечащим врачом. Влияние на усвоение железа: людям с анемией рекомендуется не пить чай сразу после еды, а делать перерыв минимум на час, — добавила Чаевская.

