Трампу хватило двух слов, чтобы прокомментировать ситуацию в Венесуэле

Трамп: скоро все узнают ответ на вопрос о применении силы против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп дал лаконичный ответ на вопрос журналистов о возможном применении силы против Венесуэлы. Американский лидер ограничился фразой «вы узнаете», не раскрывая деталей возможных действий Вашингтона.

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в Карибском регионе. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о нанесении «смертоносного удара» по судну с наркотиками, которое, по данным американской стороны, вышло из Венесуэлы. Трамп подтвердил эту информацию, подчеркнув решимость администрации бороться с наркотрафиком.

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает возможность нанесения военных ударов по территории Венесуэлы. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники указывал, что в Белом доме обсуждаются варианты действий против наркокартелей в стране и предполагается, что эти меры могут быть частью более широкой стратегии по ослаблению позиций президента Николаса Мадуро.

До этого политолог-американист Михаил Синельников-Оришак обращал внимание, что вероятность вторжения армии США в Венесуэлу можно назвать микроскопической. По его словам, велик риск того, что латиноамериканская страна сплотится вокруг своего президента.