Трампа уличили в намерении ударить по Венесуэле для ослабления Мадуро CNN: Трамп может ударить по территории Венесуэлы для ослабления власти Мадуро

Администрация США рассматривает возможность нанесения военных ударов по территории Венесуэлы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, обсуждаются варианты действий против наркокартелей в стране и предполагается, что эти меры могут быть частью более широкой стратегии по ослаблению позиций президента Николаса Мадуро.

Многочисленные источники, знакомые с планами американской администрации, указывают, что окончательное решение еще не принято. Однако вероятность военных ударов по венесуэльской территории в будущем не исключается.

Один из источников телеканала пояснил, что предпочтительным сценарием для Вашингтона остается добровольный уход венесуэльского лидера. Обсуждаемые действия формально направлены против наркоторговцев, но могут затрагивать инфраструктуру Венесуэлы. Ситуация продолжает оставаться в центре внимания международной общественности.

Ранее политолог-американист Михаил Синельников-Оришак заявил, что вероятность вторжения армии США в Венесуэлу можно назвать микроскопической. По его словам, велик риск того, что латиноамериканская страна сплотится вокруг своего президента.