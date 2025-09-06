Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 07:16

Трампа уличили в намерении ударить по Венесуэле для ослабления Мадуро

CNN: Трамп может ударить по территории Венесуэлы для ослабления власти Мадуро

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация США рассматривает возможность нанесения военных ударов по территории Венесуэлы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, обсуждаются варианты действий против наркокартелей в стране и предполагается, что эти меры могут быть частью более широкой стратегии по ослаблению позиций президента Николаса Мадуро.

Многочисленные источники, знакомые с планами американской администрации, указывают, что окончательное решение еще не принято. Однако вероятность военных ударов по венесуэльской территории в будущем не исключается.

Один из источников телеканала пояснил, что предпочтительным сценарием для Вашингтона остается добровольный уход венесуэльского лидера. Обсуждаемые действия формально направлены против наркоторговцев, но могут затрагивать инфраструктуру Венесуэлы. Ситуация продолжает оставаться в центре внимания международной общественности.

Ранее политолог-американист Михаил Синельников-Оришак заявил, что вероятность вторжения армии США в Венесуэлу можно назвать микроскопической. По его словам, велик риск того, что латиноамериканская страна сплотится вокруг своего президента.

США
Венесуэла
Дональд Трамп
Николас Мадуро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Роты смерти» ВСУ, гибель мирных граждан: новости СВО на утро 6 сентября
В Кремле раскрыли ключевое условие России по «Силе Сибири — 2»
Приставы начали арест имущества владельцев «Яшкино» и «Кириешек»
В США указали, что стратегия Пентагона претерпела изменения
Песков рассказал о важном периоде в международных отношениях
«Слабое кино»: Михалков резко высказался об «Аноре»
Поразили 36 бригад противника: успехи ВС РФ у утру 6 сентября
«Узурпатор»: Кобяков объяснил, почему вести диалог с Зеленским невозможно
ВСУ за прошедшие сутки потеряли 1,4 тыс. солдат в зоне СВО
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 сентября: инфографика
ВСУ выпустили по России более 30 беспилотников за ночь
Трампа уличили в намерении ударить по Венесуэле для ослабления Мадуро
Названы три идеальных региона для новогоднего отдыха в России
Помощь иммунитету: луково-облепиховый конфитюр «Янтарный эликсир»
Мошенники научились красть данные россиян через фейковые «Госуслуги»
Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Лучшие из лучших: квашеные помидоры на зиму с чесноком по-грузински
Одним бабье лето, другим морозы со снегом: погода в РФ с 8 по 14 сентября
Раскрыто, какая часть Кременских лесов остается под контролем ВСУ
На ВЭФ раскрыли договоренность Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.