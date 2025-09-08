В Совфеде предложили по-новому трудоустраивать выпускников медвузов

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов призвал внедрить гибкий механизм целевого обучения медиков. В беседе с NEWS.ru он заявил, что обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко на фоне сообщений о принудительном трудоустройстве выпускников Уральского государственного медуниверситета в некоторые организации Свердловской области в качестве стажеров.

Из материалов следует, что ординаторам, обучающимся в том числе на платной основе, было предложено в безальтернативном порядке трудоустроиться на должность «врач-стажер» в некоторые медицинские организации Свердловской области, где наиболее остро стоит вопрос нехватки кадров. Согласно представленной информации, указанное требование поступило и ординаторам, которые ранее самостоятельно выбрали медицинскую организацию для своего трудоустройства, — говорится в обращении.

По его словам, предъявляемые к ординаторам требования могут негативно сказаться на престижности медицинского образования и оттолкнуть абитуриентов. Сенатор подчеркнул, граждане, не заключавшие договор о целевом обучении, должны трудоустраиваться в медицинские организации, где наиболее остро ощущается нехватка кадров, только при условии предоставления им скидок на обучение.

Прошу вас дать правовую оценку действиям Уральского государственного медицинского университета, а также рассмотреть возможность внедрения подобного механизма гибкого целевого обучения, — подытожил Гибатдинов.

