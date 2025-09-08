Песков указал на рост числа поддерживающих позицию России стран Песков: позицию РФ по Украине и причинам СВО понимают все больше мировых стран

Число стран, понимающих позицию Москвы по украинскому вопросу, становится все больше, отметил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, мировые державы также чаще принимают первопричины начала спецоперации.

В мире [и раньше] было понимание первопричин СВО. И, конечно же, все усилия президента по тому, чтобы рассказывать, объяснять это своим собеседникам, дают плоды. Действительно, становится больше тех, кто нас понимает, — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь обратил внимание, что зарубежные лидеры положительно оценивают диалог президент России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа. По его словам, собеседники российского лидера приветствуют усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине.

До этого швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет личной встречи с Путиным не ради мирных переговоров. По его мнению, украинский лидер хочет вернуть себе международную легитимность и сохранить власть без выборов. Маневр главы государства «слишком примитивен» и Москва наверняка трезво оценивает положение дел, констатировал политик.