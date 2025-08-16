Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 18:40

Клубнично-яблочная симфония: повидло, которое украдет ваше сердце

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Повидло из яблок и клубники — это гармония кисло-сладких нот с насыщенным ягодным ароматом. Для приготовления потребуется 1 кг яблок (сорт антоновка), 500 г свежей клубники, 300 г сахара, 1 ч. л. лимонной кислоты, 1 палочка корицы.

Яблоки очищают от кожуры и сердцевины, нарезают кубиками. Клубнику перебирают, удаляют хвостики, если она свежая, или размораживают, если ягоды уже из запасов. Все помещают в толстодонную кастрюлю, добавляют сахар и корицу, тушат на медленном огне 40 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности вводят лимонную кислоту для сохранения яркого цвета. Готовую массу измельчают блендером до однородности.

Особенность этого повидла — нежная текстура с кусочками ягод и тонким ароматом корицы. Оно идеально подходит для слоеных рогаликов, творожных запеканок или просто к чаю. Хранят в стерильных банках до 6 месяцев.

Ранее мы поделились уникальным рецептом повидла из яблок с розмарином.

яблоки
клубника
варенье
домашние заготовки
Анна Скворцова
А. Скворцова
