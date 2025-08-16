Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 18:58

ИИ помог создать новый класс антибиотиков против самых опасных инфекций

В США с помощью ИИ создали революционные антибиотики NG1 и DN1

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Массачусетского технологического института (MIT) с помощью искусственного интеллекта открыли два принципиально новых класса антибиотиков, которые эффективны против смертельно опасных супербактерий. В частности, они успешно борются с устойчивыми к терапии штаммами гонореи и метициллин-резистентного золотистого стафилококка, сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Для открытия новых молекул, обладающих антимикробной активностью, алгоритмы машинного обучения сгенерировали и оценили более 36 миллионов потенциальных соединений. Значительная часть из них ранее не существовала в природе и отсутствовала в известных химических каталогах.

После нескольких этапов отбора исследователи идентифицировали наиболее перспективные вещества — NG1 и DN1. По словам специалистов, их действие основано на новых механизмах, а именно на разрушении клеточных стенок бактерий. Сейчас некоммерческая организация Phare Bio совместно с MIT занимается модификацией NG1 и DN1 для проведения дальнейших доклинических исследований.

Ранее китайские ученые разработали методику ДНК-анализа крови, которая поможет выявлять рак поджелудочной железы на ранней стадии. Технология Uni-C позволяет проводить анализ ДНК менее чем за день. Это имеет большое значение, поскольку рак поджелудочной железы характеризуется поздней диагностикой и быстрым метастазированием.

ученые
США
антибиотики
открытия
