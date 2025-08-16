Огромный кит попытался откусить ноги дайверам и попал на видео В китайском океанариуме кит-белуха покусал за ноги дайверов

Кит-белуха напал на дайверов в океанариуме в Китае во время представления, сообщает Daily Mail. Необычное происшествие попало на видео, которым поделилось британское издание.

Инцидент произошел в Океаническом парке Хайчан в провинции Сычуань. В ролике видно, как крупный морской зверь хватает пастью дайверов за ноги, в то время как испуганные зрители громко реагируют на происходящее.

