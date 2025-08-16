Огромный кит попытался откусить ноги дайверам и попал на видео

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 18:55

В китайском океанариуме кит-белуха покусал за ноги дайверов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кит-белуха напал на дайверов в океанариуме в Китае во время представления, сообщает Daily Mail. Необычное происшествие попало на видео, которым поделилось британское издание.

Инцидент произошел в Океаническом парке Хайчан в провинции Сычуань. В ролике видно, как крупный морской зверь хватает пастью дайверов за ноги, в то время как испуганные зрители громко реагируют на происходящее.

Ранее пресс-служба прокуратуры Калининградской области сообщила, что в Калининграде собака породы американский булли атаковала 11-летнюю девочку на перекрестке улиц Александра Невского и Куйбышева. В результате школьница получила множественные укусы и ранения на лице и правой стороне тела. После происшествия владельцы животного скрылись.

Кроме того, в Российской детской клинической больнице завершили операцию по реконструкции носа у девятилетнего мальчика, который пострадал от нападения собак в Сочи. В дальнейшем ребенку предстоит хирургическое восстановление губы и ряд дополнительных косметических процедур.

