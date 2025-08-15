Врачи РДКБ восстановили нос мальчика после нападения собак в Сочи

Специалисты Российской детской клинической больницы завершили реконструкцию носа девятилетнего мальчика, пострадавшего от укусов собак в Сочи, сообщается в Telegram-канале РДКБ. В дальнейшем ребенку предстоит операция по восстановлению губы и дополнительные эстетические процедуры.

Мы завершили комплексную реконструкцию наружного носа ребенка. Этот этап хирургического лечения состоял из нескольких вмешательств. В результате отмечаем полноценное приживление кожного лоскута, который был ранее сформирован на лбу пациента, — сказал заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии Антон Нарбутов.

По его словам, мальчик чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей вместе с родителями. Все необходимые медицинские процедуры, включая высокотехнологичные операции, проводятся в рамках программы ОМС.

Ребенок был доставлен в РДКБ 2 марта с тяжелыми травмами лица после нападения собак. На данный момент мальчик уже перенес пять хирургических операций.

Ранее сообщалось, что стая собак напугала мальчика в микрорайоне Любимово в Краснодаре, вынудив его забраться на забор школы. Очевидцам удалось снять произошедшее на камеру. По словам местных жителей, животные не просто ходят по дворам, а буквально кошмарят прохожих.