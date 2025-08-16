На Западе заявили о вере в Трампа в одно намерение Путина

На Западе заявили о вере в Трампа в одно намерение Путина CNN: Трамп поверил в готовность Путина к трехстороннему саммиту с Зеленским

Президент США Дональд Трамп поверил в готовность президента России Владимира Путина провести в будущем трехсторонний саммит с участием украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на анонимного европейского чиновника. По его словам, глава Белого дома пришел к таким выводам во время встречи с российским лидером на Аляске.

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным, по всей видимости, был уверен в том, что Путин согласен с идеей трехстороннего саммита. <…> В нем должны будут принять участие Трамп, Путин и президент Украины Владимир Зеленский, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Трамп фактически выразил поддержку плану Путина о передаче России части Донбасса, находящейся под контролем Украины, в качестве условия для мирного соглашения. Взамен президент РФ предложил прекратить огонь на территории Украины по существующим линиям фронта.

До этого турецкие журналисты писали, что Зеленский в понедельник отправится в Вашингтон, где встретится с Трампом. По их словам, во время визита украинскому лидеру вновь предстоит выслушать критику, так как его «будут ругать».