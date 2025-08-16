Названы дата и место прощания с актрисой Анной Кузнецовой Прощание с актрисой Кузнецовой состоится в церкви Сретения Господня в Петербурге

Прощание с актрисой Анной Кузнецовой состоится в церкви Сретения Господня в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. По данным портала, церемония пройдет 17 августа в 13:00.

Кузнецова скончалась в возрасте 48 лет. Зрителям она запомнилась по многочисленным ролям в кино и телесериалах. В ее фильмографии значатся такие проекты, как «Батальонъ», «Первый отдел», «Великая» и «Ментовские войны».

Анна Кузнецова родилась 18 марта 1977 года. В 2003 году она завершила обучение на музыкальном факультете Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. За свою карьеру артистка успела поработать солисткой в Международной оперной антрепризе «Северная Венеция» и детском музыкальном театре «Зазеркалье», а также выступала в составе «Такого театра».

Ранее сообщалось, что Кузнецова умерла 11 августа. Подробности и причины ее смерти не раскрывались.

Ранее сообщалось о трагической гибели известного российского писателя Евгения Чижова. Он погиб на побережье Балтийского моря в Калининградской области, где отдыхал вместе с супругой, когда решил искупаться в штормовую погоду на необорудованном пляже. Спасателям МЧС пришлось поднять тело писателя со дна моря.