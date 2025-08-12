Скончалась актриса, сыгравшая в «Великой» и «Батальоне» Актриса Анна Кузнецова скончалась в возрасте 48 лет

Российская актриса Анна Кузнецова скончалась в возрасте 48 лет, сообщает портал kino-teatr.ru. Трагическое событие произошло 11 августа, однако подробности и причины смерти не раскрываются.

Кузнецова родилась 18 марта 1977 года. В 2003 году она завершила обучение на музыкальном факультете Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. За свою карьеру артистка успела поработать солисткой в Международной оперной антрепризе «Северная Венеция» и детском музыкальном театре «Зазеркалье», а также выступала в составе «Такого театра».

Зрителям актриса запомнилась по многочисленным ролям в кино и телесериалах. В ее фильмографии значатся такие проекты, как «Батальонъ», «Первый отдел», «Великая» и «Ментовские войны».

