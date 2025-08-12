Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 10:23

Скончалась актриса, сыгравшая в «Великой» и «Батальоне»

Актриса Анна Кузнецова скончалась в возрасте 48 лет

Фото: Shutterstock/nada54

Российская актриса Анна Кузнецова скончалась в возрасте 48 лет, сообщает портал kino-teatr.ru. Трагическое событие произошло 11 августа, однако подробности и причины смерти не раскрываются.

Кузнецова родилась 18 марта 1977 года. В 2003 году она завершила обучение на музыкальном факультете Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. За свою карьеру артистка успела поработать солисткой в Международной оперной антрепризе «Северная Венеция» и детском музыкальном театре «Зазеркалье», а также выступала в составе «Такого театра».

Зрителям актриса запомнилась по многочисленным ролям в кино и телесериалах. В ее фильмографии значатся такие проекты, как «Батальонъ», «Первый отдел», «Великая» и «Ментовские войны».

Трагический инцидент ранее произошел на побережье Балтийского моря в Калининградской области, где погиб известный российский писатель Евгений Чижов. Литератор отдыхал вместе с супругой, когда решил искупаться в штормовую погоду на необорудованном пляже. Спасателям МЧС пришлось поднять тело писателя со дна моря. Предварительный осмотр места происшествия не выявил признаков насильственной смерти.

смерти
актеры
артисты
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат призвал лишать мигрантов гражданства за одно нарушение
В России резко подскочила просрочка по ипотеке и автокредитам
Профессор раскрыл, сколько денег нужно россиянам для хорошей жизни
На Западе заговорили о подрыве авторитета Китая
Тренировочный лагерь пехоты ВСУ разнесли российские ракеты
В Европе начали экстренно расширять оборонные заводы
Адвокат Жорин рассказал о состоянии коллеги, на которую напали в Москве
Появилось видео, как автобус давит упавшего с самоката мальчика в Москве
Россияне начали отказываться от красной икры
Турагент с шизофренией обманула 200 россиян на 25 млн рублей
В России оценили ситуацию с менингококком
В Курске почтили память трагически погибшего экипажа подлодки
Змея решила подышать свежим воздухом и перепугала жителей Москвы
Десантники ликвидировали готовившихся к форсированию Днепра бойцов ВСУ
Девушка на моноколесе разбилась насмерть после столкновения с грузовиком
«Опять травят»: невыносимая вонь окутала российский город
В российском регионе пес приставал к артисткам
Стало известно о блокировке счета Овечкина налоговой
Налет на Ставрополь, удар по медикам: как ВСУ атакуют Россию 12 августа
Премьеру «Шрека 5» отложили почти на год
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.