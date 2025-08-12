Раскрыты подробности трагической смерти писателя Чижова Писатель Чижов погиб, купаясь в шторм на необорудованном пляже под Калининградом

Российский писатель Евгений Чижов погиб, купаясь в шторм на необорудованном пляже Балтийского моря, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, журналист приехал на отдых в Калининградскую область вместе с женой.

По предварительным данным, мужчина днем пошел купаться на необорудованном пляже в поселке Мечниково Балтийского городского округа, несмотря на запрет купания из-за сильных волн, — подчеркнул собеседник агентства.

Самостоятельно выбраться из воды он уже не смог, тело достали водолазы МЧС. Во время осмотра места происшествия специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. Для установления точной причины гибели Чижова назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее о смерти Чижова сообщил его друг Дмитрий Данилов. Писателю было 58 лет. Трагедия произошла в черте поселка Мечниково. Чижов родился в Москве в 1966 году. Его дебютом в литературе стала опубликованная в 1997 году повесть «Бесконечный праздник». Среди его произведений — «Без имени», «Темное прошлое человека будущего», «Персонаж без роли» и «Собиратель рая».