Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 18:31

Путин поделился впечатлениями от саммита с Трампом на Аляске

Путин: саммит на Аляске прошел своевременно и был полезным

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

Встреча с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске была своевременной и принесла значимую пользу, заявил глава России Владимир Путин на совещании с руководством администрации президента, правительства, Госдумы, а также представителями министерств и ведомств. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Москва уважает позицию Вашингтона, который выступает за скорейшее прекращение боевых действий, и также заинтересована в переходе к мирному урегулированию всех вопросов.

Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным. <...> Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами, — сказал президент.

Ранее Трамп заявил, что переговоры между Россией и США на Аляске прошли очень успешно и продуктивно. По его словам, положительной оценки заслуживает и его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также с рядом европейских руководителей после саммита.

Кроме того, аргентинский эксперт в области международных отношений Кристиан Ламеса заявил, что итоги переговоров в Анкоридже указывают на формирование взаимопонимания между лидерами двух стран. По его словам, высказывания глав государств после саммита дают основания предполагать возможность достижения соглашений по ряду направлений.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Россия
США
Аляска
переговоры
