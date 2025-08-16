Путин поделился впечатлениями от саммита с Трампом на Аляске Путин: саммит на Аляске прошел своевременно и был полезным

Встреча с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске была своевременной и принесла значимую пользу, заявил глава России Владимир Путин на совещании с руководством администрации президента, правительства, Госдумы, а также представителями министерств и ведомств. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Москва уважает позицию Вашингтона, который выступает за скорейшее прекращение боевых действий, и также заинтересована в переходе к мирному урегулированию всех вопросов.

Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным. <...> Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами, — сказал президент.

Ранее Трамп заявил, что переговоры между Россией и США на Аляске прошли очень успешно и продуктивно. По его словам, положительной оценки заслуживает и его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также с рядом европейских руководителей после саммита.

Кроме того, аргентинский эксперт в области международных отношений Кристиан Ламеса заявил, что итоги переговоров в Анкоридже указывают на формирование взаимопонимания между лидерами двух стран. По его словам, высказывания глав государств после саммита дают основания предполагать возможность достижения соглашений по ряду направлений.