Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 19:17

Встречу Путина и Трампа назвали прорывом на пути к миру на Украине

Азаров: встреча Путина и Трампа на Аляске стала шагом к миру на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА Новости

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала шагом на пути к установлению долгосрочного мира, однако украинский лидер Владимир Зеленский попытается сорвать прогресс урегулирования, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС. Он отметил, что речь идет об объединении двух процессов — прекращения огня и установления устойчивого мира.

Я думаю, что сделан шаг с точки зрения продвижения к урегулированию. И, скорее всего, речь идет о том, чтобы два процесса соединить — процесс прекращения огня и процесс восстановления долгосрочного мира, — высказался экс-премьер.

Ранее политолог, историк и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что главным результатом переговоров Путина и Трампа на Аляске стало возобновление диалога между Россией и США после длительного перерыва, что дает надежду на урегулирование сложных вопросов. Он также отметил, что прошедший саммит опроверг миф об изоляции РФ.

Николай Азаров
Украина
Владимир Зеленский
США
Россия
переговоры
Аляска
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собчак заметила на встрече Путина и Трампа «путешественника во времени»
ВСУ жестоко подставили соседнюю бригаду с колоссальными потерями
Стала известна постыдная правда об «орденоносцах» в ВСУ
Стал известен ответ Зеленского на предложение оставить Донбасс ради мира
Лютая месть за Курск, трюк Трампа, ступор на Аляске: что будет дальше
Ростех сообщил об иностранных заказах на один вид военной техники
Ученые создали бактериальный щит для доставки вирусов в раковую опухоль
В США раскрыли, какие уступки готов обсудить Зеленский на встрече с Трампом
Помидоры с морковной ботвой без уксуса — стоят до весны и хрустят
Кремль опубликовал список участников совещания Путина после поездки в США
В Петербурге задержали подростков, избивших двойника Ленина
Путин вручил ректору МГИМО орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Озвучен средний срок жизни бойцов ВСУ под Сумами
«Вплавились в ногу»: девушка купила шорты в интернете и получила ожоги
Встречу Путина и Трампа назвали прорывом на пути к миру на Украине
Готовлю «Тещин язык» уже 5 лет — и каждый раз все просят рецепт
Тюремного повара наказали за лозунг «Бухенвальда» на спине
Беременная женщина спасла детей из полыхающего дома
Более 500 сотрудников уволились с шахты в российском регионе
«Ахмат» перемолол ВСУ в своей «мясорубке» на Сумском направлении
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.