Встречу Путина и Трампа назвали прорывом на пути к миру на Украине Азаров: встреча Путина и Трампа на Аляске стала шагом к миру на Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала шагом на пути к установлению долгосрочного мира, однако украинский лидер Владимир Зеленский попытается сорвать прогресс урегулирования, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС. Он отметил, что речь идет об объединении двух процессов — прекращения огня и установления устойчивого мира.

Я думаю, что сделан шаг с точки зрения продвижения к урегулированию. И, скорее всего, речь идет о том, чтобы два процесса соединить — процесс прекращения огня и процесс восстановления долгосрочного мира, — высказался экс-премьер.

Ранее политолог, историк и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что главным результатом переговоров Путина и Трампа на Аляске стало возобновление диалога между Россией и США после длительного перерыва, что дает надежду на урегулирование сложных вопросов. Он также отметил, что прошедший саммит опроверг миф об изоляции РФ.