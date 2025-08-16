Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 19:03

«Ахмат» перемолол ВСУ в своей «мясорубке» на Сумском направлении

Кадыров сообщил о срыве попытки ВСУ прорваться на Сумском направлении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бойцы полка «Ахмат» предотвратили попытку ВСУ прорваться через российские позиции на Сумском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он уточнил, что во время боя были ликвидированы пять украинских бойцов и несколько дронов.

Противник предпринял попытку прорыва между двумя нашими опорными пунктами. Бой сопровождался применением дронов типа «Баба-яга». Несмотря на интенсивность атаки, наши бойцы сумели удержать позиции и отбить натиск, — отметил Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что одновременно с боем на земле велось противодействие беспилотникам ВСУ. По его словам, средства радиоэлектронной борьбы и антидроны уничтожили несколько аппаратов противника и не допустили поражения российских позиций.

Ранее появилась информация о масштабной переброске украинских войск из Сумской области в ДНР. Журналисты связывали эти перемещения с успешными действиями российских подразделений на Красноармейском и Константиновском направлениях. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Рамзан Кадыров
Ахмат
ВСУ
Сумская область
