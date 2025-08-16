«Ахмат» перемолол ВСУ в своей «мясорубке» на Сумском направлении

Бойцы полка «Ахмат» предотвратили попытку ВСУ прорваться через российские позиции на Сумском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он уточнил, что во время боя были ликвидированы пять украинских бойцов и несколько дронов.

Противник предпринял попытку прорыва между двумя нашими опорными пунктами. Бой сопровождался применением дронов типа «Баба-яга». Несмотря на интенсивность атаки, наши бойцы сумели удержать позиции и отбить натиск, — отметил Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что одновременно с боем на земле велось противодействие беспилотникам ВСУ. По его словам, средства радиоэлектронной борьбы и антидроны уничтожили несколько аппаратов противника и не допустили поражения российских позиций.

Ранее появилась информация о масштабной переброске украинских войск из Сумской области в ДНР. Журналисты связывали эти перемещения с успешными действиями российских подразделений на Красноармейском и Константиновском направлениях. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.