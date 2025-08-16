Тюремного повара наказали за лозунг «Бухенвальда» на спине В Плесецке оштрафовали повара из колонии за татуировку с лозунгом «Бухенвальда»

В Архангельской области оштрафовали повара исправительной колонии за татуировку на спине с лозунгом, который был размещен на воротах концлагеря «Бухенвальд», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Районный суд Плесецка квалифицировал наколку как демонстрацию нацистской символики.

Издание отмечает, что речь идет о заключенном, который отбывает наказание и подрабатывает поваром в ИК-21. При этом сам фигурант отрицал свою вину, заявляя, что осмотр тела у него не проводили, а татуировку он публично не демонстрировал, а также уверял, что такого лозунга нет в перечне запрещенной символики. Однако суд был непреклонен и оштрафовал повара на одну тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что в Томске задержали подростка, который начертил огромную свастику в песочнице в Томске. 16-летний юноша сопроводил рисунок экстремистскими надписями. По данным ведомства, он также выкладывал у себя в соцсетях символику запрещенного в России криминального движения. Против подростка завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.