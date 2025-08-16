Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 19:15

Тюремного повара наказали за лозунг «Бухенвальда» на спине

В Плесецке оштрафовали повара из колонии за татуировку с лозунгом «Бухенвальда»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Архангельской области оштрафовали повара исправительной колонии за татуировку на спине с лозунгом, который был размещен на воротах концлагеря «Бухенвальд», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Районный суд Плесецка квалифицировал наколку как демонстрацию нацистской символики.

Издание отмечает, что речь идет о заключенном, который отбывает наказание и подрабатывает поваром в ИК-21. При этом сам фигурант отрицал свою вину, заявляя, что осмотр тела у него не проводили, а татуировку он публично не демонстрировал, а также уверял, что такого лозунга нет в перечне запрещенной символики. Однако суд был непреклонен и оштрафовал повара на одну тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что в Томске задержали подростка, который начертил огромную свастику в песочнице в Томске. 16-летний юноша сопроводил рисунок экстремистскими надписями. По данным ведомства, он также выкладывал у себя в соцсетях символику запрещенного в России криминального движения. Против подростка завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Россия
Архангельская область
суды
заключенные
символика
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна постыдная правда об «орденоносцах» в ВСУ
Стал известен ответ Зеленского на предложение оставить Донбасс ради мира
Лютая месть за Курск, трюк Трампа, ступор на Аляске: что будет дальше
«Ростех» сообщил об иностранных заказах на один вид военной техники
Ученые создали бактериальный щит для доставки вирусов в раковую опухоль
В США раскрыли, какие уступки готов обсудить Зеленский на встрече с Трампом
Помидоры с морковной ботвой без уксуса — стоят до весны и хрустят
Кремль опубликовал список участников совещания Путина после поездки в США
В Петербурге задержали подростков, избивших двойника Ленина
Путин вручил ректору МГИМО орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Озвучен средний срок жизни бойцов ВСУ под Сумами
«Вплавились в ногу»: девушка купила шорты в интернете и получила ожоги
Встречу Путина и Трампа назвали прорывом на пути к миру на Украине
Готовлю «Тещин язык» уже 5 лет — и каждый раз все просят рецепт
Тюремного повара наказали за лозунг «Бухенвальда» на спине
Беременная женщина спасла детей из полыхающего дома
Более 500 сотрудников уволились с шахты в российском регионе
«Ахмат» перемолол ВСУ в своей «мясорубке» на Сумском направлении
ИИ помог создать новый класс антибиотиков против самых опасных инфекций
Священник объяснил значение подаренной Путиным на Аляске иконы
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.