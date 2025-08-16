Беременная женщина спасла детей из полыхающего дома Беременная спасла детей из горящего дома под Красноярском и попала в реанимацию

В Красноярском крае беременная 41-летняя женщина спасла из горящего дома детей, сообщили в краевой клинической больнице. Она получила серьезные повреждения — ожоги кистей рук и отравление угарным газом. Женщину экстренно госпитализировали в реанимационное отделение.

Возгорание в доме началось после того, как она использовала электросушилку для заготовки грибов и фруктов. Аппарат мощностью 250 ватт, работающий при температуре от 40 до 70 градусов, стал причиной замыкания проводки.

Медики сообщили, что, несмотря на тяжелое состояние пострадавшей, беременность удалось сохранить. После стабилизации состояния пациентку перевели из реанимации. Врачи не исключают, что в дальнейшем может потребоваться операция по пересадке кожи.

