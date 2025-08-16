Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Священник объяснил значение подаренной Путиным на Аляске иконы

Священник Волков: Путин подарил архиепископу Алексию икону Германа Аляскинского

Владимир Путин и архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий Владимир Путин и архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время посещения Анкориджа вручил архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию икону с изображением преподобного Германа Аляскинского, этот святой имеет особое значение для обеих стран, пояснил РИА Новости представитель Московской епархии РПЦ Александр Волков. По его словам, святой, о котором идет речь, является выдающимся религиозным деятелем, способствующим духовному единению России и США.

Святой Герман Аляскинский — покровитель США, один из первых миссионеров, просветителей местных жителей, один из выдающихся святых, которые объединяют русский и американский народы. Традиция православия в США возникла через труды русских миссионеров. В том числе и трудами Германа Аляскинского православие в Америке развивалась в течение нескольких веков, и сейчас православие в США занимает свое место, — сообщил священнослужитель.

Ранее протоиерей Николай Балашов пояснил, что подаренная Путиным икона на Аляске представляет собой жест российского президента, который символизирует общих духовных покровителей у России и Соединенных Штатов. Отец Николай отметил, что преподобный был среди первых проповедников православия на территории Русской Америки. Его миссионерская деятельность имела важное значение для распространения христианской веры в этом регионе.

До этого архиепископ Алексий передал российскому лидеру освященную на Афоне икону, которая находилась в его личной молельне на протяжении четырех лет. Глава Аляскинской епархии подчеркнул, что именно Россия принесла жителям США православную веру, за что они испытывают особую благодарность.

