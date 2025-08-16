Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Священник раскрыл значение икон, которые Путин подарил на Аляске

Протоиерей Балашов: у России и США много общих небесных покровителей

Владимир Путин подарил архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию икону преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки Владимир Путин подарил архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию икону преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, подарив икону преподобного Германа Аляскинского на встрече с главой Аляскинской епархии Православной церкви в Америке архиепископом Алексием, хотел подчеркнуть, что у РФ и США много общих небесных покровителей, заявил в беседе с РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. По его словам, Герман Аляскинский — это один из первых миссионеров в Русской Америке.

А вторую икону — Успения Божией Матери — президент подарил по той причине, что в большинстве епархий Православной церкви в Америке этот праздник отмечался как раз в день саммита, по новоюлианскому календарю, — добавил священнослужитель.

Он подчеркнул, что в 2025 году РПЦ, как и Православная церковь в Америке, молитвенно отмечают столетие преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. С 1898 по 1907 годы он был епископом, а затем архиепископом Алеутским и Аляскинским. Отец Николай напомнил, что незадолго до визита на Аляску Путин посетил Валаамскую обитель, что стало частью духовной подготовки к саммиту.

Ранее сообщалось, что владыка Алексий преподнес в дар российскому лидеру освященную на Святой горе Афон икону. Она четыре года находилась в его молитвенном уголке. По словам архиепископа, Россия подарила гражданам США то, за что они наиболее признательны — православную веру.

