16 августа 2025 в 18:37

В Швеции раскрыли, что ждет Евросоюз при отказе от условий России и США

Экс-офицер Вальтерссон: Украину и ЕС изолируют при отказе от условий РФ и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киев и Евросоюз окажутся в изоляции на мировой арене, если откажутся поддержать усилия России и США по урегулированию конфликта на Украине, полагает бывший офицер Вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон. По его словам, которые приводит РИА Новости, такое решение ослабит их возможности по поддержке ВСУ.

Сейчас перед ЕС и Украиной встал выбор: они могут поддержать либо мирные усилия России и США, либо выступить против них. Если Киев и европейская партия войны будут против, то они изолируют себя не только от большей части мира, но и, в частности, от США, — поделился Вальтерссон.

Бывший военный подчеркнул, что отказ Киева и Брюсселя от мирного урегулирования лишь укрепит «многообещающие отношения» Москвы и Вашингтона. Он добавил, что в обратном случае сторонам удастся продвинуться в направлении к «справедливому решению», которое будет учитывать текущие реалии и интересы каждого.

Ранее Евросоюз изложил свои условия по урегулированию украинского кризиса в совместном заявлении, опубликованном после саммита президентов России и США на Аляске. В документе они выразили поддержку инициативам американского лидера по поиску путей выхода из ситуации и подчеркнули готовность к взаимодействию с ним и президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках подготовки трехстороннего саммита в формате Россия — США — Украина.

Украина
Евросоюз
мирное урегулирование
Россия
США
изоляция
