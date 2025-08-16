Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 18:18

После возвращения из США Путин рассказал все элитам

Путин после переговоров с Трампом провел совещание в Кремле

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

После завершения визита в США президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное итогам переговоров с американской стороной в Анкоридже, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер проинформировал высшее руководство страны о достигнутых договоренностях и основных результатах саммита. В обсуждении приняли участие руководители Администрации Президента, члены Правительства, депутаты Государственной Думы, а также представители ключевых министерств и ведомств.

Уважаемые коллеги, добрый день. Попросил вас собраться, чтобы проинформировать о результатах нашего визита и визита нашей делегации в Соединенные Штаты на Аляску. Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным, — сказал Путин.

Ранее американский президент Дональд Трамп поддержал идею российского лидера о передаче России украинской части Донбасса для достижения мира. Европейские чиновники, на которых ссылаются СМИ, утверждают, что такое предложение было выдвинуто якобы Москвой. В обмен на эти действия РФ готова остановить боевые действия на Украине по текущим линиям фронта.

Во время встречи на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп, как отмечает эксперт по невербальному общению Трейси Браун, почти сразу синхронизировали свои жесты и поведение. Как передает РИА Новости, аналитик считает, что такая гармония в невербальном общении может свидетельствовать о возможности конструктивного диалога между лидерами двух стран.

переговоры
Кремль
Владимир Путин
Дональд Трамп
США
Аляска
