Микроавтобус перевернулся на петербургской дамбе и создал затор

Микроавтобус перевернулся на 133-м километре внутреннего кольца федеральной автодороги А-118 в Санкт-Петербурге на дамбе со стороны Приморского шоссе, сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений города. Там уточнили, что движение транспорта крайне затруднено. Для проезда машин свободна только одна полоса.

По предварительной информации, на мосту С-2 перевернулся микроавтобус. <…> Для проезда автотранспорта свободна только правая полоса. На данном участке движение крайне затруднено, — говорится в сообщении.

На место аварии уже выехали экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Информация о возможных пострадавших уточняется.

