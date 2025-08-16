Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 17:57

Микроавтобус перевернулся на петербургской дамбе и создал затор

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Микроавтобус перевернулся на 133-м километре внутреннего кольца федеральной автодороги А-118 в Санкт-Петербурге на дамбе со стороны Приморского шоссе, сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений города. Там уточнили, что движение транспорта крайне затруднено. Для проезда машин свободна только одна полоса.

По предварительной информации, на мосту С-2 перевернулся микроавтобус. <…> Для проезда автотранспорта свободна только правая полоса. На данном участке движение крайне затруднено, — говорится в сообщении.

На место аварии уже выехали экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее в Омской области произошло массовое ДТП с участием футбольной команды из Тюмени. В больницу доставили двоих — 19-летнего спортсмена и одного из водителей. В автобусе ехали футболисты команды «Тюмень-2», которые должны были сыграть против омского клуба «Иртыш-2».

До этого туристка из России погибла в результате ДТП с автобусом в Египте. Кроме того, один человек получил ранения, его госпитализировали.

Ленобласть
Санкт-Петербург
аварии
ДТП
дамбы
автобусы
микроавтобусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Швеции раскрыли, что ждет Евросоюз при отказе от условий России и США
«Разговор был откровенным»: Путин раскрыл детали встречи с Трампом в США
В Европе указали на решающую фазу в игре за будущее Украины
Путин поделился впечатлениями от саммита с Трампом на Аляске
Путин заявил, что Россия хочет как можно скорее прекратить бои на Украине
Обычные вяленые томаты покажутся пресными: готовлю со сливой по-японски
После возвращения из США Путин рассказал все элитам
Священник раскрыл значение икон, которые Путин подарил на Аляске
SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном в КНДР
На Западе заявили о вере в Трампа в одно намерение Путина
В США раскрыли, какой план Путина по Украине поддержал Трамп на Аляске
Семьям погибших на заводе в Рязанской области выплатят по 1,5 млн рублей
Диетолог раскрыла, как узнать о проблемах со здоровьем по налету на языке
Сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину и поплатились за это
Микроавтобус перевернулся на петербургской дамбе и создал затор
На Курилах зафиксировали мощное землетрясение
Мужчина попытался сделать селфи с гремучей змеей и умер от укуса
Зеленского сравнили с проигравшим в казино игроком
Коц рассудил, кто может размещать военные силы на Украине
Украинская армия лишь спустя месяц признала одно свое поражение в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.