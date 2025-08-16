Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 16:24

В Германии назвали условие выхода Трампа из переговоров по Украине

Политолог Рар заявил, что Трамп может покинуть переговоры по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может принять решение о выходе из переговорного процесса по Украине, заявил в разговоре с РИА Новости немецкий политолог Александр Рар. По его словам, если это произойдет, то вся ответственность будет переложена на Европу.

Трамп, по-видимому, выйдет из игры, переложив ответственность за Украину на плечи европейцев. В отличие от Трампа, который объективно оценивает ситуацию на поле боя и признает российские национальные интересы, европейцы впадут в полную истерику и будут снабжать Украину все новым оружием в надежде на некий «прорыв» ВСУ, — заявил эксперт.

Ранее политолог Александр Дудчак говорил, что ситуация вокруг украинского руководства вызывает все больше вопросов. Он высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложном положении, превратившись в проблему как для американского лидера, так и для европейских стран. Специалист отмечает, что Зеленский лишен самостоятельности в принятии решений, находясь под полным контролем европейских элит.

До этого аналитик Дмитрий Суслов говорил, что главным фактором завершения украинского конфликта является готовность украинского руководства и европейских политиков принять договоренности, достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время переговоров в Анкоридже. При этом эксперт подчеркнул, что России и США предстоит решить ряд дополнительных вопросов, связанных с украинским кризисом, чтобы закрепить возможное перемирие.

переговоры
Дональд Трамп
политика
Германия
Украина
СВО
