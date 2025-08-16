Коц рассудил, кто может размещать военные силы на Украине Военкор Коц исключил размещение сил НАТО на Украине после окончания конфликта

Иностранные контингенты НАТО и стран, поддерживающих Киев, не должны размещаться на Украине, заявил военкор Александр Коц в комментарии ТАСС. Он подчеркнул, что гарантировать безопасность в урегулировании конфликта должны силы, не вовлеченные в боевые действия против России.

В первую очередь должны учитываться интересы Российской Федерации, когда НАТО не расширяется на восток, при этом мы можем со своей стороны гарантировать Украине систему безопасности при условии, что наши интересы будут учитываться, — объяснил Коц.

Военкор отметил, что размещение миссии безопасности на территории Украины возможно лишь при участии нейтральных стран. По его словам, речь может идти о государствах, которые не поддерживали Киев в последние годы.

Ранее президент США Дональд Трамп исключил возможность предоставления Киеву гарантий безопасности в формате НАТО. При этом американский лидер допустил, что сами по себе гарантии безопасности возможны, но только при участии Европы и других стран.

Трамп также допустил, что США сократят военное присутствие в Европе. По его словам, этот вариант может быть рассмотрен в рамках будущих переговоров, хотя конкретных предложений пока не поступало.