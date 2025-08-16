Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 17:47

Коц рассудил, кто может размещать военные силы на Украине

Военкор Коц исключил размещение сил НАТО на Украине после окончания конфликта

Иностранные контингенты НАТО и стран, поддерживающих Киев, не должны размещаться на Украине, заявил военкор Александр Коц в комментарии ТАСС. Он подчеркнул, что гарантировать безопасность в урегулировании конфликта должны силы, не вовлеченные в боевые действия против России.

В первую очередь должны учитываться интересы Российской Федерации, когда НАТО не расширяется на восток, при этом мы можем со своей стороны гарантировать Украине систему безопасности при условии, что наши интересы будут учитываться, — объяснил Коц.

Военкор отметил, что размещение миссии безопасности на территории Украины возможно лишь при участии нейтральных стран. По его словам, речь может идти о государствах, которые не поддерживали Киев в последние годы.

Ранее президент США Дональд Трамп исключил возможность предоставления Киеву гарантий безопасности в формате НАТО. При этом американский лидер допустил, что сами по себе гарантии безопасности возможны, но только при участии Европы и других стран.

Трамп также допустил, что США сократят военное присутствие в Европе. По его словам, этот вариант может быть рассмотрен в рамках будущих переговоров, хотя конкретных предложений пока не поступало.

НАТО
Украина
Александр Коц
СВО
Россия
В Швеции раскрыли, что ждет Евросоюз при отказе от условий России и США
«Разговор был откровенным»: Путин раскрыл детали встречи с Трампом в США
В Европе заговорили о решающей фазе в игре за будущее Украины
Путин поделился впечатлениями от саммита с Трампом на Аляске
Путин заявил, что Россия хочет как можно скорее прекратить бои на Украине
Обычные вяленые томаты покажутся пресными: готовлю со сливой по-японски
После возвращения из США Путин рассказал все элитам
Священник раскрыл значение икон, которые Путин подарил на Аляске
SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном в КНДР
На Западе заявили о вере в Трампа в одно намерение Путина
В США раскрыли, какой план Путина по Украине поддержал Трамп на Аляске
Семьям погибших на заводе в Рязанской области выплатят по 1,5 млн рублей
Диетолог раскрыла, как узнать о проблемах со здоровьем по налету на языке
Сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину и поплатились за это
Микроавтобус перевернулся на петербургской дамбе и создал затор
На Курилах зафиксировали мощное землетрясение
Мужчина попытался сделать селфи с гремучей змеей и умер от укуса
Зеленского сравнили с проигравшим в казино игроком
Коц рассудил, кто может размещать военные силы на Украине
Украинская армия лишь спустя месяц признала одно свое поражение в зоне СВО
