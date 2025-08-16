В Госдуме рассказали, чем Россия ударит по иностранным войскам на Украине

В Госдуме рассказали, чем Россия ударит по иностранным войскам на Украине Депутат Колесник: РФ может ударить по ВС НАТО на Украине «Орешником» и «Осиной»

Любые иностранные войска на Украине станут законной целью для российской армии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он предположил, что ВС РФ могут нанести удар по натовским силам на Украине ракетными комплексами «Орешник» или «Осина». В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Любые вооруженные силы сопредельных государств, которые окажутся на Украине, подлежат уничтожению, они станут законной военной целью для России: французские, немецкие или британские. Это цель не только «Орешника», но и «Осины». Осиновый кол для них — как раз что надо. «Осина» гораздо более мощное оружие. Вы сами знаете, в чью могилу осиновый кол вбивают, — считает Колесник.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует направить первых военнослужащих на Украину уже в первую неделю после гипотетического прекращения огня, заявила The Daily Telegraph со ссылкой на источники. Сотни британских инструкторов и инженеров готовы прибыть для усиления ВСУ.

По данным издания, Соединенное Королевство оперативно развернет военный контингент, как только боевые действия прекратятся. Основная задача британцев — оказать помощь в укреплении украинской армии. Премьер-министр Кир Стармер также санкционировал использование истребителей ВВС для патрулирования неба над Украиной совместно с союзниками. Эта мера призвана обеспечить контроль за соблюдением возможного перемирия.