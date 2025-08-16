Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 17:24

В Госдуме рассказали, чем Россия ударит по иностранным войскам на Украине

Депутат Колесник: РФ может ударить по ВС НАТО на Украине «Орешником» и «Осиной»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любые иностранные войска на Украине станут законной целью для российской армии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он предположил, что ВС РФ могут нанести удар по натовским силам на Украине ракетными комплексами «Орешник» или «Осина». В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Любые вооруженные силы сопредельных государств, которые окажутся на Украине, подлежат уничтожению, они станут законной военной целью для России: французские, немецкие или британские. Это цель не только «Орешника», но и «Осины». Осиновый кол для них — как раз что надо. «Осина» гораздо более мощное оружие. Вы сами знаете, в чью могилу осиновый кол вбивают, — считает Колесник.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует направить первых военнослужащих на Украину уже в первую неделю после гипотетического прекращения огня, заявила The Daily Telegraph со ссылкой на источники. Сотни британских инструкторов и инженеров готовы прибыть для усиления ВСУ.

По данным издания, Соединенное Королевство оперативно развернет военный контингент, как только боевые действия прекратятся. Основная задача британцев — оказать помощь в укреплении украинской армии. Премьер-министр Кир Стармер также санкционировал использование истребителей ВВС для патрулирования неба над Украиной совместно с союзниками. Эта мера призвана обеспечить контроль за соблюдением возможного перемирия.

ракета «Орешник»
Россия
Украина
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Клубнично-яблочная симфония: повидло, которое украдет ваше сердце
В Швеции раскрыли, что ждет Евросоюз при отказе от условий России и США
«Разговор был откровенным»: Путин раскрыл детали встречи с Трампом в США
В Европе заговорили о решающей фазе в игре за будущее Украины
Путин поделился впечатлениями от саммита с Трампом на Аляске
Путин заявил, что Россия хочет как можно скорее прекратить бои на Украине
Обычные вяленые томаты покажутся пресными: готовлю со сливой по-японски
После возвращения из США Путин рассказал все элитам
Священник раскрыл значение икон, которые Путин подарил на Аляске
SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном в КНДР
На Западе заявили о вере в Трампа в одно намерение Путина
В США раскрыли, какой план Путина по Украине поддержал Трамп на Аляске
Семьям погибших на заводе в Рязанской области выплатят по 1,5 млн рублей
Диетолог раскрыла, как узнать о проблемах со здоровьем по налету на языке
Сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину и поплатились за это
Микроавтобус перевернулся на петербургской дамбе и создал затор
На Курилах зафиксировали мощное землетрясение
Мужчина попытался сделать селфи с гремучей змеей и умер от укуса
Зеленского сравнили с проигравшим в казино игроком
Коц рассудил, кто может размещать военные силы на Украине
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.