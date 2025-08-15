Россиянам предложили отказаться от иллюзий о саммите на Аляске Военкор Коц: Зеленский не будет выполнять принятые на саммите пункты перемирия

Не стоит испытывать иллюзии по поводу встречи президентов РФ и США 15 августа, предупредил в Telegram военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил о судьбе «Минска-1» и «Минска-2», которые лишь дали Киеву передышку, но не принесли мира, а также допустил, что украинский лидер Владимир Зеленский не станет выполнять принятые на саммите условия прекращения огня.

Коц провел параллели с 2014–2015 годами. Тогда перемирия заключались Киевом в моменты тяжелых поражений (Иловайский и Дебальцевский котлы), чтобы выиграть время на перегруппировку, после чего боевые действия лишь усиливались.

Сейчас, по мнению военкора, ситуация схожа. ВС России создают серьезные угрозы противнику, укрепляя переговорные позиции силой. В таких условиях, а также учитывая отказ Киева выполнять известные условия РФ, перемирие бессмысленно.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа хочет понять, каковы шансы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. В США уточнили, что для мира на Украине потребуются гарантии безопасности и обмен территориями.