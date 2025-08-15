МИД РФ выразил мнение по поводу планов Израиля оккупировать сектор Газа

Россия обеспокоена намерением Израиля осуществить полную оккупацию сектора Газа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на встрече с послом Израиля Симоной Гальперин. По его словам, такая политика неприемлема и может повлечь за собой обострение конфликта в регионе, передает пресс-служба ведомства.

Подчеркнута неприемлемость политики, закрепляющей новые реалии на земле и чреватой дальнейшим обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Подтверждена принципиальная позиция Москвы в поддержку всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на основе соответствующих решений ООН и ее Совета Безопасности, — подчеркнули в министерстве.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху информировал, что план Израиля по завершению конфликта в Газе содержит пять ключевых принципов, они официально утверждены правительством неделю назад как основа для завершения противостояния. Премьер включил в перечень принципов полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризацию сектора Газа, израильский контроль за безопасностью в анклаве, включая охранный периметр, а также создание альтернативного гражданского управления в регионе.

До этого Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом свергнуть действующий режим, пообещав в случае успеха технологическую помощь в решении проблемы водоснабжения. Политик обвинил власти Ирана в провале «двенадцатидневной войны» и ущемлении прав граждан.