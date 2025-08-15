В Госдуме раскритиковали план Трампа по расселению Газы

Переселение арабов из сектора Газа в Ливию, на которое рассчитывает президент США Дональд Трамп, обернется большими проблемами, рассказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, этим точно будет недовольно население североафриканской республики.

Это часть арабского мира, и проблем с расселением там не меньше, чем в других арабских странах. Большая часть Ливии — это пустыни для кочевников. Хотя эти кочевники и не привязаны к земле, те зоны, в которых кочуют, защищают очень жестко, — заявил Вассерман.

Парламентарий усомнился в успехе плана Трампа по отправке палестинских арабов в Ливию. Он уточнил, что после смерти Муамара Каддафи условия там резко ухудшились.

Во времена Муаммара Каддафи можно было бы обустроить значительную часть этих переселенцев, поскольку он нашел немало способов улучшить благосостояние своей страны. Но после его убийства под руководством Англии и Франции условия там резко ухудшились. Вряд ли сейчас в Ливии можно сделать что-то даже для обустройства местных жителей, не говоря о переселенцах, — добавил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация Трампа работает над планом по переселению 1 млн палестинцев из сектора Газа в Ливию. При этом в Госдепе США и Совете национальной безопасности страны заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности.