Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 16:04

В Госдуме раскритиковали план Трампа по расселению Газы

Вассерман: переселение жителей Газы в Ливию обернется большими проблемами

Палестинцы покидают пункт раздачи гуманитарной помощи в Газе Палестинцы покидают пункт раздачи гуманитарной помощи в Газе Фото: Belal Abu Amer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переселение арабов из сектора Газа в Ливию, на которое рассчитывает президент США Дональд Трамп, обернется большими проблемами, рассказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, этим точно будет недовольно население североафриканской республики.

Это часть арабского мира, и проблем с расселением там не меньше, чем в других арабских странах. Большая часть Ливии — это пустыни для кочевников. Хотя эти кочевники и не привязаны к земле, те зоны, в которых кочуют, защищают очень жестко, — заявил Вассерман.

Парламентарий усомнился в успехе плана Трампа по отправке палестинских арабов в Ливию. Он уточнил, что после смерти Муамара Каддафи условия там резко ухудшились.

Во времена Муаммара Каддафи можно было бы обустроить значительную часть этих переселенцев, поскольку он нашел немало способов улучшить благосостояние своей страны. Но после его убийства под руководством Англии и Франции условия там резко ухудшились. Вряд ли сейчас в Ливии можно сделать что-то даже для обустройства местных жителей, не говоря о переселенцах, — добавил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация Трампа работает над планом по переселению 1 млн палестинцев из сектора Газа в Ливию. При этом в Госдепе США и Совете национальной безопасности страны заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Ближний Восток
Ливия
Дональд Трамп
сектор Газа
Михаил Розен
М. Розен
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Flightradar: еще один российский самолет Ил-76 прибыл на Аляску
«Чужие люди»: Волочкова отреклась от дочери и матери после свадьбы в Москве
Пресняков разводится, дочь Джексона в России: последние новости звезд
Стало известно о состоянии Куклачева после курса лечения сердца
Ресторатор пожаловался на положение дел в отрасли
«Рупор поколений»: продюсер о феномене Виктора Цоя
Профессор раскрыл, что Путин не примет в ходе переговоров на Аляске
В США опасный вирус сгубил четырех человек
Мощный пожар охватил особняк в Строгино
Офицеры ВСУ сбежали с Краснолиманского направления
Поставки российской нефти в одну страну выросли до рекордных объемов
Психолог предостерегла от введения единой формы для школьников
Украинские беспилотники атаковали порт в российском регионе
Психотерапевт назвала неочевидную причину лишнего веса
В Госдуме раскритиковали план Трампа по расселению Газы
Убийство жительницы ДНР украинским военным попало на видео
Возле мечети в Швеции произошла стрельба
Петербуржцам пообещали теплые дни на предстоящей неделе
Окна и экономия электроэнергии: как Melke помогает снизить счета
Ароматные вяленые помидоры своими руками: подборка рецептов
Дальше
Самое популярное
Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная
Общество

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!
Общество

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.