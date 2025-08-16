Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 00:07

Атаку ВСУ на Донецк связали с саммитом Россия — США на Аляске

Кимаковский: удар ВСУ по Донецку был провокацией для срыва саммита РФ — США

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Обстрел многоэтажки в Донецке Вооруженными силами Украины был откровенной провокацией, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его мнению, удар был нанесен целенаправленно перед встречей лидеров России и США. Его целью были дестабилизация и срыв важных переговоров.

Этот инцидент произошел накануне запланированного саммита президентов России и США, что, по словам Кимаковского, не является простым совпадением. Представитель ДНР подчеркнул, что подобные действия направлены на эскалацию напряженности в Донбассе непосредственно перед ключевыми международными переговорами.

Этот обстрел — чистой воды кровавая провокация противника, направленная на попытку дестабилизировать обстановку в регионе и сорвать саммит президентов России и США, — констатировал Кимаковский.

В результате обстрела Вооруженными силами Украины центра Донецка погибла мирная жительница, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, еще трое людей получили ранения. Снаряды противника нанесли значительные повреждения жилым домам и гражданской инфраструктуре. Прямое попадание вражеского снаряда пришлось на многоэтажный жилой дом на проспекте Киевском.

США
Украина
Россия
саммиты
