Кнайсль оценила рукопожатие Путина и Трампа при встрече в Анкоридже

Кнайсль: первое рукопожатие Путина и Трампа на Аляске выглядело искренне

Карин Кнайсль

Первое рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в аэропорту Анкориджа было искренним, написала в своем Telegram-канале экс-глава австрийского МИД, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Она выразила надежду, что переговоры лидеров двух стран на Аляске помогут выстроить обоюдное доверие и встреча откроет новую страницу в отношениях.

Первое рукопожатие выглядело искренним. Очень полезно то, что <…> Путин говорит по-английски. Пусть их встречи будут основательными и строящими доверие, открывающими новую главу,выразила свою надежду Кнайсль.

Ранее американские журналисты пришли к выводу, что Дональд Трамп абсолютно по-разному приветствовал Владимира Путина и украинского главу Владимира Зеленского. Авторы статьи отметили контраст между теплым приемом на Аляске и напряженной беседой в Белом доме в феврале.

Политолог-американист Малек Дудаков после этого отметил, что между Путиным и Трампом ощущается личная приязнь. Он подчеркнул, что иногда, когда представители стран относятся друг к другу неблагожелательно, это может быть заметно.

