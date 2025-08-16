Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Песков объяснил отсутствие Белоусова в узком составе переговорщиков

Песков: Белоусов вошел в расширенный состав переговорщиков на Аляске

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев спросил у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, почему министр обороны РФ Андрей Белоусов не вошел в состав переговорной группы «три на три». Как оказалось, глава военного ведомства вошел в расширенный состав.

Белоусов присутствует в расширенном составе, — пояснил Песков.

Юнашев отметил, что, по словам Пескова, узкий состав переговорщиков зеркальный (президенты, министры иностранных дел, помощники президентов).

Ранее сообщалось о старте переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Как указал политолог-американист Малек Дудаков, между лидерами отчетливо ощущается личная приязнь. По его мнению, иногда, когда представители стран относятся друг к другу без симпатии, это может быть заметно.

До этого интернет-портал Аляски The Alaska Landmine перепутал Пескова с другим мужчиной в Анкоридже. В частности, СМИ выложило снимки, на которых мужчина с седыми волосами «очень русской внешности» разговаривает с другими людьми около местного ресторана Анкориджа Jen's.

