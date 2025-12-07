ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 17:33

Белоусов поздравил солдат с освобождением Кучеровки

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО РФ
Командование и личный состав 1486-го гвардейского мотострелкового полка и 121-го мотострелкового полка успешно выполняют боевые задачи, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе их поздравления с освобождением населенного пункта Кучеровка Харьковской области. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, военнослужащие уверенно продвигаются на Купянском направлении, приближая день общей победы.

Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Отчизне, — отметил он.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что задачи выполнили группировки войск «Запад» и «Центр».

Ранее генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что ВСУ попытались прорвать окружение около Гуляйполя ради спасения офицеров НАТО. По его словам, ВС России пресекают соответствующие попытки. Речь идет о грамотной работе российских операторов БПЛА, объяснил он.

