16 августа 2025 в 00:40

«Пряники Путину»: в США ищут способы подтолкнуть РФ к завершению конфликта

CNN: власти США рассматривают возможность уступок России

Американские власти изучают возможность при помощи выгодных для РФ предложений подтолкнуть Москву к урегулированию конфликта на Украине, передает телекомпания CNN со ссылкой на источники. Журналисты отметили, что представители администрации Трампа считают необходимым «предложить пряники» президенту России Владимиру Путину.

Такими «пряниками», как уточняют авторы материала, могу стать переговоры на тему сделки по стратегическим вооружениями между РФ и США. Не исключены и обсуждения новых деловых договоренностей, указала телекомпания. При этом опрошенный представитель администрации выразил мнение, что это было бы «по-детски и непрактично».

Европейцы годами не думали о «пряниках» [для России], — напомнил другой собеседник телеканала.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Евросоюз пытается влиться в переговоры России и США, чтобы продвинуть свои интересы в украинском кризисе. По его словам, западные политические силы активно попытаются сорвать прямой диалог между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что это часть стратегии Запада, направленной на ослабление позиций России.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский лихорадочно пытался подготовиться к встрече Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. По информации американских журналистов, президент Украины вместе с европейскими главами государств надеется избежать утраты территорий по итогам переговоров на Аляске.

